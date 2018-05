Bruno, és tu ou eu!

Não basta declarações piedosas a dizer que ele está a fazer mal ao clube e ao desporto. Não basta figuras gradas que estiveram com ele ou se calaram contra ele (apesar de publicamente falarem do Sporting a torto e a direito) dizerem que está na hora de ele sair. Temos de assumir algo que me custa escrever e dizer: ou arranjamos forma de na próxima época termos outro presidente ou devemos – e é um dever categórico – sair do Sporting.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)