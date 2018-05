José de Pina retira apoio a Bruno de Carvalho: “Presidente, acabou! É chato, mas acabou”

José de Pina é um dos sócios mais conhecidos do Sporting, já que faz parte do painel de comentadores do programa "Prolongamento", da TVI24, e tem sido sempre um apoiante do presidente Bruno de Carvalho.

Pelo menos, até hoje.

Esta tarde, José de Pina recorreu ao Facebook (pode ler o texto na íntegra no final deste artigo) para dizer que o tempo de Bruno de Carvalho no Sporting "acabou", depois da declaração que deixou o comentador "envergonhado", admite.

"Toda a declaração é mais grave, insensível, fria, sem afectos e identificação com o outro do que a primeira impressão que tive. Perante o que se passou são declarações inaceitáveis. Um presidente, suposto líder de uma organização, se não consegue dizer mais do que disse, várias horas após os acontecimentos vergonhosos que todos vimos, não tem mais condições para liderar seja o que for", escreveu José de Pina.

"Ou seja, a mudança que o actual presidente trouxe e que entusiasmou muitos sportinguistas como eu, está sofrer desvios inaceitáveis, o nosso clube está a precisar de um '25 de Novembro' e não de um regresso ao antigamente.

Presidente, acabou. É chato, mas acabou", concluiu.

