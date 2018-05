Marcelo e Ferro avaliam condições de segurança para ir ao Jamor

Marcelo Rebelo de Sousa e Ferro Rodrigues estão articulados na gestão política da crise que os incidentes no Sporting abriram para a final da Taça de Portugal e ainda não decidiram se vão ao Jamor. O Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República temem que a presença de Bruno de Carvalho na galeria onde também se iriam sentar as altas individualidades do Estado possa suscitar desacatos imprevisíveis e aguardam pelas cenas dos próximos capítulos e por mais informações dos serviços de segurança, deixando tudo em aberto até domingo.

"Imagine o que seria se adeptos sportinguistas começassem a mandar objetos para a bancada de honra em protesto contra o presidente do clube. As duas figuras cimeiras do Estado (que estariam na mesma galeria que Bruno de Carvalho) não podem sujeitar-se a isso", explicou ao Expresso fonte que está a acompanhar o processo.

Enquanto o Governo avalia, em coordenação estreita com a Federação Portuguesa de Futebol e as forças de segurança, as condições para manter o jogo no domingo e no local previsto, Marcelo e Ferro esperam para ver que novos dados vão surgir de dentro do Sporting Clube de Portugal e não se comprometem com a sua presença. Até porque, alertam as mesmas fontes, com as detenções e denúncias de irregularidades no clube em crescendo, não há certezas sobre se o próprio Bruno de Carvalho irá ao jogo.

O Presidente da Assembleia da República, embora sportinguista convicto, foi duro na avaliação que fez dos incidentes "gravíssimos" e da atuação do próprio presidente do clube."Fez mais uma daquelas extraordinárias intervenções, como é habitual", afirmou Ferro Rodrigues, referindo-se ao facto de Bruno de Carvalho ter dito que o que aconteceu em Alcochete "foi chato". Ferro sugeriu, aliás, que a final da Taça decorresse à porta fechada, sem público, ou que passasse de Lisboa para a Vila das Aves.

Marcelo Rebelo de Sousa recusou-se a responder às perguntas dos jornalistas sobre se irá ao estádio. Mas foi igualmente duro a julgar a invasão da academia do Sporting e as agressões violentas aos jogadores e equipa técnica: "Foram acontecimentos graves que não podemos banalizar". Marcelo falou de "uma escalada": "não é um ato isolado, tem um contexto", mostrando que está bastante preocupado com o "aumento da violência" no desporto e na sociedade em geral e que teme que outras cenas similares se multipliquem.

Para já, PR e PAR aguardam a evolução da situação no Sporting e a avaliação detalhada que as forças de segurança estão a fazer até domingo para decidir o que farão. A hipótese avançada como alternativa por Eduardo Ferro Rodrigues - um jogo sem público - também não é descartada em Belém.