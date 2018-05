NOS nega rescisão de contrato com o Sporting

A NOS emitiu um comunicado em reação à notícia do jornal “O Jogo” sobre uma eventual rescisão de contrato que liga a operadora ao Sporting face aos últimos acontecimentos em Alvalade. A NOS diz-se “chocada com os incidentes ocorridos ontem os quais vêm ensombrar o desporto português” mas nega que estivesse a estudar a “rescisão do contrato com o Sporting Clube de Portugal.”

A reação da NOS à notícia do jornal "O Jogo" desta quarta-feira:

"A NOS está chocada e repudia os incidentes ocorridos ontem, os quais vêm ensombrar o desporto português e o futebol em particular.

Acontecimentos tão graves como estes não se podem repetir, pelo que a NOS apela a todos aqueles que têm responsabilidades, diretas ou indiretas, no futebol português para que garantam que situações pouco dignificantes como esta não voltem a suceder.

Estamos confiantes de que estes incidentes darão origem a uma reação que levará à irradicação de todos os comportamentos inaceitáveis no desporto português.

A NOS aproveita para negar que, ao contrário da notícia veiculada no Jornal “O JOGO”, estaria a estudar a eventual rescisão do contrato com o Sporting Clube de Portugal."