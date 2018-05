NOS pondera rescindir contrato com o Sporting

A NOS, principal patrocinador do Sporting, estará a pensar rescindir o contrato que mantém com o clube de Alvalade, no seguimento das agressões que aconteceram no centro de treinos em Alcochete e da Operação Cashball, uma investigação coordenada pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto à alegada corrupção em jogos de andebol.

Em resposta à Tribuna Expresso, que tentou confirmar a notícia avançada, esta terça-feira, pelo jornal "O Jogo", a assessoria de comunicação da NOS respondeu estar a "tentar averiguar a situação" junto do CEO da empresa, Miguel Santos Almeida.

O contrato em causa foi assinado em dezembro de 2015 e, ao todo, tem uma validade até quase 2028, tendo em conta as várias e diferentes alíneas que constaram no acordo - desconhece-se, portanto, se uma eventual rescisão por parte da NOS teria em conta todo o contrato, ou apenas alguns dos direitos para os quais o Sporting concedeu a exploração à empresa.

As alíneas do acordo que o Sporting comunicou à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), a 29 de dezembro de 2015:

(i) direito de transmissão televisiva e multimédia dos jogos em casa da Equipa A de Futebol Sénior da Sporting SAD e direito de exploração da publicidade estática e virtual do estádio José Alvalade pelo período de 10 épocas desportivas com início em 1 de Julho de 2018;

(ii) direito de transmissão e distribuição do Canal Sporting TV, pelo período de 12 Épocas desportivas, com início em 1 de Julho de 2017;

(iii) direito a ser o seu Principal Patrocinador, pelo período de 12 épocas e meia, com início a 1 de Janeiro de 2016.

Caso a rescisão afete a totalidade do contrato, então o Sporting ficaria sem o seu principal patrocinador - e, por consequência, uma das maiores fontes de rendimento do clube de Alvalade.