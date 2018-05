Namorada de Bas Dost agradece aos adeptos do Sporting

Annefleur de Leeuw não escreveu nada, mas a mensagem fica implícita: "obrigado".

A namorada de Bas Dost, que também é atleta do Sporting, no ciclismo, partilhou uma publicação do clube no Facebook, com uma fotografia da vigília da terça-feira à noite, junto ao estádio de Alvalade.

Recorde-se que centenas de adeptos estiveram na terça-feira à noite junto ao estádio sportinguista numa manifestação contra a violência, com mensagens de apoio para Bas Dost, um dos agredidos na invasão que houve à Academia de Alcochete.

Bas Dost foi um dos ouvidos na GNR, terça-feira à noite, e quando saiu disse apenas: "Tranquilo. Eu não falar".