PJ faz buscas no Sporting

Uma equipa da Polícia Judiciária (PJ) do Porto está a levar a cabo buscas nas instalações da SAD do Sporting, de acordo com informações apuradas pelo Expresso.

Em causa estão as alegadas suspeitas de corrupção desportiva no Sporting, depois das notícias do “Correio da Manhã” dando conta da compra de árbitros no campeonato de andebol.

Entretanto, o “CM” avança que a residência de Paulo Silva, o indivíduo que alegadamente efetuava o pagamento aos árbitros, também está a ser alvo de buscas.

O esquema de corrupção seria liderado por André Geraldes, atualmente diretor de futebol do Sporting. Este dirigente do clube leonino, através de empresários desportivos, terá alegadamente subornado equipas de arbitragem em jogos de andebol com vista a resultados a favor do Sporting.

Segundo o "CM", os árbitros eram comprados por dois mil euros com o objetivo de ajudarem o clube a ganhar o campeonato na época 2016/17.