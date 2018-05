Sporting confirma buscas e detenção de “dois colaboradores”

O Sporting usou as redes sociais para deixar uma pequena nota em que confirma que foram efetuadas buscas nas instalações do clube no âmbito da operação "Cashball" e que "dois colaboradores" do clube foram "constituídos arguidos", não falando, no entanto, nos nomes de André Geraldes e Gonçalo Rodrigues, dados confirmados pelo Expresso.

O clube de Alvalade diz ainda que "prestará toda a colaboração necessária ao apuramento da verdade".