Sporting garante que nenhum jogador pediu para rescindir contrato

O Sporting garante que nenhum jogador da sua equipa profissional de futebol pediu para rescindir contrato. A informação, enviada à CMVM, surge depois de os atletas e a equipa técnica terem sido agredidos em Alcochete por adeptos do clube.

O Sporting garante ainda que ninguém foi suspenso. Recorde-se que segunda-feira foi avançado que o treinador Jorge Jesus tinha sido suspenso de funções após uma reunião com Bruno de Carvalho.

O COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD vem, dando cumprimento a pedido da CMVM, relacionado com artigos de jornais, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado do seguinte:

1. Não há qualquer suspensão ou rescisão do vÍnculo laboral de qualquer dos elementos da equipa técnica do plantel principal de futebol profissional.

2. Não foi manifestada qualquer intenção de rescisão dos contratos de trabalho por parte de qualquer jogador da equipa principal de futebol profissional".