Sporting. Jogadores garantem que jogam a final da Taça de Portugal

Num comunicado de dois parágrafos assinado por todos os futebolistas do plantel do Sporting, os jogadores garantem que vão marcar presença na final da Taça de Portugal do próximo domingo, diante do Desportivo das Aves. Esta é a decisão que sai após a longa reunião que tiveram com o Sindicato dos Jogadores na sequência da invasão de Alcochete que resultou em agressões várias em atletas.

“Os jogadores profisisonais [...] coonsideram que os [acontecimentos] são de enorme gravidade e impõem uma reflexão séria, calma e racional no que repeita às consequências e eventuais medidas a tomar por cada um, de acordo com os termos e prazos legais”, lê-se no texto enviado às redações.

“Sem embargo de os abaixo assinados considerarem não ter condições anímicas e psicológicas para de imediato retomarem a sua atividade de uma forma normal [...], os abaixo assinados honrarão a sua condição de profisisonais disputando o jogo da final da Taça de Portugal”.

Afasta-se, assim, um eventual boicote dos futebolistas ao Jamor, uma hipótese que chegou a estar em cima da mesa após as agressões violentas de que alguns foram vítimas.

