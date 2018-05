Sporting. Rogério Alves em entrevista à RTP esta noite

Com o clube mergulhado no caos, Rogério Alves, nome muitas vezes avançado para uma eventual candidatura à presidência do Sporting, dará uma entrevista esta noite, na RTP3, a Vítor Gonçalves.

Segundo um comunicado da RTP enviado às redações, esta é uma mudança de última hora, o que pode ser um indício de manobras de bastidores de um grupo de notáveis para afastar Bruno de Carvalho da presidência do Sporting.

Já terça-feira, na SIC Notícias, o advogado sportinguista disse que defendia a saída de Bruno de Carvalho do clube: "Ou há justificação plausível para o que aconteceu ou, em meu entender, a direção não tem condições para continuar. Isto que aconteceu foi o dia mais negro na história do Sporting. Não sei se algum dia viremos a saber tudo o que aconteceu. Há três milhões e meio de sportinguistas e portugueses à espera de uma justificação".