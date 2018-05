Aves mantém total confiança no capitão Nélson Lenho, suspeito de suborno

O Clube Desportivo das Aves – Futebol SAD manifestou, esta quinta-feira, “o seu espanto e surpresa” quanto às notícias recentemente veiculadas na imprensa desportiva e que envolvem o seu Capitão Nélson Lenho.

Em comunicado, o clube finalista da Taça de Portugal adianta que mantém “total confiança no carácter e profissionalismo deste seu atleta como de todos os outros, que, ao longo da presente época desportiva, tem honrado o nome do clube, pelo que apenas concebe que o nome do jogador esteja a ser usado com propósitos terceiros”.

Segundo o CM, o defesa Nélson Lenho terá recebido um suborno para ajudar à vitória do Sporting na primeira jornada da Liga, esta época, aliciamento alegadamente intermediado pelo empresário João Gonçalves, um dos quatro detidos pela Judiciária do Porto por suspeito de corrupção ativa no esquema de compra de jogadores presumivelmente liderado pelo diretor do Sporting André Geraldes.

Apesar de o nome de Lenho surgir numa troca de mensagens entre João Gonçalves e o denunciante do esquema Paulo Silva, a administração do Aves adianta apenas que “está totalmente comprometida com a justiça e verdade desportiva, apelando desde já a que a mesma seja o mais célere possível de forma a que todos os envolvidos possam defender o seu bom nome”.

“Nada desviará o nosso foco da preparação da final da Taça de Portugal, momento ímpar da história do nosso clube onde tudo faremos para conquistar o troféu para os nossos adeptos e simpatizantes”, acrescenta a SAD em comunicado.

Já ontem, quarta-feira, no seguimento das notícias vindas hoje a público sobre o alegado não licenciamento para a participação nas provas europeias, o Clube Desportivo das Aves – Futebol SAD veio desmentir tais informações. “Estamos totalmente focados na preparação da Final da Taça de Portugal e em fazer tudo o que for possível para dignificar o clube e a Vila, naquele que é um dos jogos mais importantes da nossa história e que nos pode assegurar um troféu e o respectivo apuramento directo para a Liga Europa”.

O clube afirmou ainda o desejo de participar numa grande final da Taça de Portugal, em clima de festa e fair-play, “como aliás é hábito na prova-rainha do futebol português”.