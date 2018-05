Bas Dost: “Estou feliz pela reação dos verdadeiros adeptos do Sporting, aos quais quero agradecer”

Foi violentamente agredido e ficou ferido na cabeça, mas Bas Dost está "orgulhoso" da equipa e dos "verdadeiros adeptos".

Num curto comunicado enviado ao jornal "O Jogo", o avançado holandês disse "estar feliz" e agradeceu "pelo fantástico apoio" que tem recebido, um pouco à semelhança do que fez a sua namorada, Annefleur de Leeuw, quarta-feira (AQUI).

"Ainda estou chocado com estes atos de violência contra a nossa equipa na terça-feira, feito por elementos criminosos. Mas estou feliz pela reação dos verdadeiros adeptos do Sporting, aos quais quero agradecer pelo fantástico apoio. Significou muito para mim", escreveu o melhor marcador do clube esta época.

"Além disso, estou orgulhoso pela forma como a minha equipa lidou com esta situação difícil. Estou muito orgulhoso desta equipa. Vamos atravessar isto juntos", garantiu.

O Sporting defronta o Aves na final da Taça de Portugal, domingo, às 17h15 (transmissão RTP1).