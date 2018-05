Eduardo Barroso em entrevista à SIC Notícias às 19h

Em entrevistas à Tribuna Expresso na manhã de quarta-feira, José Eduardo e Daniel Sampaio assumiram que retiravam o apoio a Bruno de Carvalho face aos últimos acontecimentos no Sporting. Hoje, Eduardo Barroso, que, juntamente com Eduardo e Sampaio, sempre defendeu e apoiou BdC, dará uma entrevista à SIC Notícias, pelas 19h, onde irá discutir em estúdio o atual estado do clube leonino.

Recorde-se que, nas últimas horas, têm sido várias as personalidades leoninas que têm vindo a terreiro retirar o apoio e a pedir a demissão do presidente do Sporting: Jaime Marta Soares, presidente da mesa da AG de Alvalade; Álvaro Sobrinho, líder da Holdimo, segundo maior acionista da Sporting SAD; Daniel Oliveira, comentador político e colaborador do Expresso; José de Pina, comentador e humorista.