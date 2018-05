Três dos adeptos que invadiram Alcochete participaram em rixa na Luz

Três dos 23 adeptos detidos por invadir o Centro de Alcochete e agredir jogadores do Sporting na última terça-feira tinham estado nos confrontos entre os adeptos do Sporting e do Benfica, em março de 2017, que culminou na morte do adepto italiano da Fiorentina, Marco Picini.

O Expresso teve acesso à lista dos 23 suspeitos detidos pela GNR, que estão a ser ouvidos no Tribunal do Barreiro para se conhecer as suas medidas de coação. Todos eles são membros de uma fação radical da claque Juventude Leonina.

Os três adeptos do Sporting que haviam participado também na rixa junto ao estádio da Luz em 2017 são Valter S., Ricardo N. e Miguel F., que foram na altura também detidos pelas autoridades e constituídos arguidos, mas acabaram por ficar em liberdade.