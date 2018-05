FPF confirma que Sporting vai mesmo treinar no Jamor

Sim, não, sim, não, sim. Sim, afinal, o Sporting vai mesmo treinar no Jamor, antes da final de disputar a final da Taça de Portugal, agendada para domingo, frente ao Aves (17h15, RTP1).

Quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol tinha anunciado o cancelamento do treino sportinguista no Estádio Nacional, mas, esta sexta-feira, a FPF anunciou, num e-mail dirigido às redações, que vai mesmo haver treino.

Às 16h45 de sábado, os jogadores sportinguistas estarão no Jamor, já depois dos jogadores do Aves fazerem o mesmo, às 11h.

Os treinos serão abertos aos orgãos de comunicação social apenas nos primeiros 15 minutos.

Também na tarde desta sexta-feira, o médico do Sporting, Frederico Varandas, publicou no Instagram uma imagem de alguns jogadores do clube a exercitarem-se individualmente.

"Não interessa como, nem onde. Vamos estar prontos. Sporting acima de tudo", escreveu Varandas na legenda da imagem que mostra Bruno Fernandes, João Palhinha e Podence a treinar num ginásio.

Recorde-se que os jogadores não se reúnem para treinar desde terça-feira, dia em que a Academia de Alcochete foi invadida por um grupo de 50 adeptos.