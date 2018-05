Ferro Rodrigues já decidiu: não vai à final da Taça e está contra a realização do jogo

Ferro Rodrigues não vai estar presente na final da Taça de Portugal no próximo domingo. A decisão do presidente da Assembleia da República está tomada e já foi comunicada a Marcelo Rebelo de Sousa, avançou o “Público”. Segundo a mesma publicação, Ferro defende que o jogo não se deveria realizar, tendo em conta as agressões que aconteceram na terça-feira na Academia do Sporting em Alcochete.

As dúvidas sobre a presença de Marcelo e Ferro Rodrigues na final surgiram a meio da semana, por se temer que a presença de Bruno de Carvalho na galeria onde também se sentam as altas individualidades do Estado possa suscitar desacatos imprevisíveis.

O Presidente da Assembleia da República, sportinguista convicto, foi duro na avaliação que fez dos incidentes "gravíssimos" em Alcochete e da atuação do próprio presidente do clube."Fez mais uma daquelas extraordinárias intervenções, como é habitual", afirmou Ferro Rodrigues, referindo-se ao facto de Bruno de Carvalho ter dito que o que aconteceu em Alcochete "foi chato". Ferro sugeriu, aliás, que a final da Taça decorresse à porta fechada, sem público, ou que passasse de Lisboa para a Vila das Aves.