Mais uma demissão na direção do Sporting: Bruno Mascarenhas sai

Mais uma saída: Bruno Mascarenhas apresentou a sua demissão de vogal do Conselho Diretivo do Sporting, confimou a Tribuna Expresso junto de fonte do clube.

Quinta-feira, já se tinham demitido o vice-presidente António Rebelo Luís Loureiro, o vogal Luís Loureiro e os suplentes Jorge Sanches e Rita Matos. As demissões de Luís Gestas e Luís Roque também foram avançadas, mas acabaram por não se concretizar.

Além dessas saídas referentes ao Conselho Diretivo, a Mesa da Assembleia-Geral demitiu-se em bloco e vários membros do Conselho Fiscal e Disciplinar renunciaram aos cargos.

Contactado pela Tribuna Expresso, Jaime Marta Soares, presidente demissionário da mesa da Assembleia Geral, explica que "o Conselho Diretivo continua a manter quórum, uma vez que a maioria dos membros ainda se mantém".

O Conselho Diretivo é composto por 11 membros efetivos (e dois suplentes), a saber: o presidente Bruno de Carvalho, os vice-presidentes Carlos Vieira e António Rebelo, os vogais Rui Caeiro, Bruno Mascarenhas, José Quintela, Alexandre Godinho, Luís Roque, Luís Gestas e Luís Loureiro.

Quinta-feira à noite, na conferência de imprensa em que Bruno de Carvalho disse que não se iria demitir, estiveram também presentes José Quintela, Luís Roque, Alexandre Godinho, Rui Caeiro, Carlos Vieira, Fernando de Carvalho (vogal do Conselho Fiscal), Luís Gestas e Guilherme Pinheiro (administrador da SAD).