Outro patrocinador rescinde com Sporting: “Sentimento de vergonha, arrogância e, acima de tudo, desrespeito pelo nosso esforço em investir”

Depois do Grupovarius (AQUI), a Inforphone. O Sporting perdeu na manhã desta sexta-feira mais um patrocinador do clube, na sequência da crise diretiva que se vive no clube.

"O Grupo Inforphone atual parceiro oficial tecnológico (Official Office Equipment Partner) do Sporting Clube de Portugal com ligação até 2019, fazendo-se representar publicamente através da sua brand Inphtech vem, por este meio, informar que o Grupo irá desencadear os mecanismos legais para a desvinculação do contrato assinado entre as partes, nomeadamente por a marca Sporting estar a prejudicar o bom nome e imagem da nossa marca", lê-se no comunicado publicado pela empresa no Facebook.

Depois da "tomada de posição por parte da direção do Sporting Clube de Portugal", quinta-feira à noite, o administrador do Grupo Inforphone, Tiago Ramos, decidiu rescindir o vínculo com o clube. "Entendemos que já não existem condições para estarmos ligados a uma imagem que nos origina um sentimento de vergonha, arrogância e, acima de tudo, desrespeito pelo nosso esforço em investir no clube e estar associado ao mesmo", escreveu.

"Como aficionado ao Sporting Clube de Portugal, o amor e acompanhamento a este clube será eterno, no entanto não poderei misturar emoções pessoais com as profissionais pois, nós vivemos da nossa imagem e marca", justificou Tiago Ramos.

"A minha forma de estar e objetivo de vida não se identifica com o que é vivido no clube neste momento, independente da vitória ou de alcance de resultados este clube tinha e espero que retome os seus valores, aqueles que sempre me cativaram desde criança", concluiu.