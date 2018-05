MP pede prisão preventiva para os 23 detidos pelas agressões na Academia de Alcochete

O Ministério Público pede prisão preventiva para os 23 detidos após as agressões aos jogadores e membros do staff técnico do Sporting na Academia de Alcochete, uma informação confirmada pelo Expresso.

Esta decisão terá de ser confirmada pelo juiz de instrução do Barreiro. As medidas de coação só serão conhecidas na segunda-feira, dia em que os advogados se irão pronunciar sobre o caso.

Em causa estão o perigo de fuga dos suspeitos, a perturbação de inquérito, continuidade da atividade criminosa e grave perturbação da tranquilidade pública.