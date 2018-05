Acabou sem decisão reunião dos órgãos sociais do Sporting. Quinta-feira há outra

A reunião dos órgãos sociais do Sporting não trouxe nada de novo, anunciou Jaime Marta Soares, já pelo noite dentro. O presidente da mesa da assembleia geral agendou outra reunião para quinta-feira.

“Foi uma reunião de reflexão e muita serenidade”, começou por dizer Marta Soares aos jornalistas à saída do encontro entre os órgãos sociais do clube. “Apresentámos à direção do Sporting Clube de Portugal aquilo que são os nossos pontos de vista e propostas bem fundamentadas baseadas naquilo que são os interesses dos sócios do SCP.”

Marta Soares disse também que a direção foi ouvida “atenciosamente e com grande sentido de responsabilidade”, mas que da reunião não resultou qualquer decisão. “Há necessidade de se fazerem as análises não precipitadas.”

Na próxima quinta-feira haverá nova reunião, ao início da noite, para que os órgãos sociais decidam “no concreto e objetividade aquilo que mais importa para os destinos do Sporting”.