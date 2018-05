Augusto Inácio é o novo diretor-geral do futebol do Sporting (e Bruno de Carvalho não se senta mais no banco)

Augusto Inácio é o novo diretor-geral do futebol do Sporting. Augusto Inácio, informou o clube, via Facebook, "ficará com a responsabilidade da gestão plena do Futebol Profissional do Sporting Clube de Portugal, reportando ao Conselho de Administração da SAD".

Em comunicado publicado no site oficial, declara-se um regresso ao passado: "Com a contratação de Augusto Inácio, a Sporting SAD regressa à matriz original do projecto iniciado há cinco anos pela actual Direcção e Administração".

Augusto Inácio é anunciado no cargo numa altura em que André Geraldes é um dos visados na Operação Cashball.

O team manager da equipa principal de futebol do Sporting está suspenso de funções devido à investigação que decorre na Polícia Judiciária, na qual é um dos possíveis envolvidos num alegado esquema de suborno a jogadores, no âmbito de um processo do Tribunal de Instrução Criminal do Porto,

Augusto Inácio, que em 1999/00 foi campeão nacional pelo Sporting, disse à "Sporting TV" que "quando o André Geraldes estiver livre destas situações, é um elemento com quem vou contar na minha estrutura, pois é um homem muito válido não só para a estrutura, como também para o Sporting".

O treinador que, nos últimos tempos, trabalhou em clubes como o Zamalek, do Egito, ou o Moreirense, pelo qual conquistou a Taça da Liga, a época passada, frisou ter "toda a honra e orgulho para servir o Sporting Clube de Portugal".

O comunicado do clube na íntegra:

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com Augusto Inácio para que este assuma, de imediato, o cargo de Director Geral do Futebol. Augusto Inácio ficará com a responsabilidade da gestão plena do Futebol Profissional do Sporting Clube de Portugal, reportando ao Conselho de Administração da SAD.

Com a contratação de Augusto Inácio, a Sporting SAD regressa à matriz original do projecto iniciado há cinco anos pela actual Direcção e Administração.

Por decisão do próprio, o Presidente do Conselho de Administração da SAD e do Clube deixará de estar presente no banco de suplentes no jogos da equipa de Futebol Profissional, exercendo as suas funções institucionais.

A Sporting SAD deseja a Augusto Inácio as maiores felicidades profissionais e pessoais."