O lado que Ronaldo escolheu na crise do Sporting: “Estou a 100% com os jogadores e o treinador”

Cristiano Ronaldo está "a 100% com os jogadores e o treinador" do Sporting. Dois dias após os leões serem derrotados na final da Taça de Portugal, no Jamor, contra o Desportivo das Aves (2-1), o português que joga no Real Madrid foi questionado pela RTP sobre a crise que afeta o clube de Alvalade e foi claro ao afirmar que lado apoia nas divergências que afetam os leões.

"É uma situação aborrecida, eu tenho que ficar sempre do lado dos jogadores e do treinador, porque sou da mesma profissão que eles. Estou a 100% com eles, sempre com os jogadores e o treinador", disse o capitão da seleção nacional, referindo-se ao plantel do Sporting (onde conhece vários futebolistas, como William Carvalho, Fábio Coentrão, Rui Patrício ou Bruno Fernandes, por exemplo) e a Jorge Jesus.

O atual detentor da Bola de Ouro da FIFA, que distingue o melhor jogador do mundo de futebol durante um ano civil, acrescentou ainda que "cada um toma as suas decisões e há que respeitá-las", reforçando, no final - "Não sou a pessoa mais adequada para dar conselhos. O que eu tenho a dizer é que estarei sempre do lado dos jogadores e do treinador".