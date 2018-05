Sporting contrata porta-voz para Bruno de Carvalho, para que “presidente se dedique ainda mais às suas funções executivas”

Continuam as mudanças em Alvalade. O Sporting anunciou, esta quarta-feira, a criação de um novo cargo no clube: o de porta-voz de Bruno de Carvalho, lugar que irá ser ocupado pelo jornalista Fernando Correia, que já era colaborador da Sporting TV.

"Com vasta experiência no panorama audiovisual, Fernando Correia vai desempenhar as funções de porta-voz do Presidente do Conselho Directivo do Sporting CP e Presidente do Conselho de Administração da Sporting SAD, permitindo assim que o Presidente se dedique ainda mais às suas funções executivas e institucionais", lê-se no comunicado publicado no site do Sporting.

Também segundo o mesmo comunicado, Fernando Correia, 82 anos, irá reportar "ao diretor de comunicação", Nuno Saraiva.

