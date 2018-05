Em direto: "Este é um dos dias mais tristes que vivi no Sporting. Deitaram abaixo todo o trabalho que fizemos com os bancos"

22h25

"Deitaram abaixo todo o trabalho que fizemos com os bancos. Isto tinha a ver com questões de tesouraria e foi explicado ao pormenor. Não havia nada que os pudesse demover, estavam fixados na AG extraordinária. Isto põe em causa a preparação da época, a contratação de jogadores, a reestruturação financeira. Porquê? Por nada"

22h25

Bruno já fala

"Este é um dos dias mais tristes que vivi no Sporting Clube de Portugal e acredito que estou a falar por todos. Nós pedimos várias vezes dando todos os argumentos à mesa da AG e ao conselho fiscal para que não fizessem o que fizeram esta noite. Isto colocará em causa o empréstimo obrigacionista"

22h07

Tentativas de agressão à saída do estádio

O Expresso sabe que dois membros demissionários da mesa da assembleia geral sofreram tentativas de agressão quando tentavam sair do estádio e foram obrigados a refugiar-se numa carrinha da polícia que passava no local. Vários adeptos invadiram o estádio quando Marta Soares tentava falar.

22h07

À espera de Bruno e Jaime

Bruno de Carvalho deverá falar à comunicação social em breve, no Auditório Joaquim Agostinho. Já o presidente da MAG terá sido impedido de falar tanto no auditório como no Hall VIP, sabe o Expresso.

22h00

Terminou a reunião no Estádio de Alvalade

A reunião entre a direção do Sporting e os restantes elementos demissionários dos órgãos sociais do Sporting terminou após quase três horas e com duas decisões: Bruno de Carvalho mantém-se irredutível na decisão de não deixar a direção do clube e assim avança Assembleia Geral de Destituição a 23 de junho.



À saída da reunião, Jaime Marta Soares tentou falar à comunicação social mas uma manifestação a favor de Bruno de Carvalho impediu que tal acontecesse com vários insultos. Não havia polícia no local.