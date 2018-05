Mesa da assembleia geral do Sporting diz que houve pressões para assinar ata “sem correspondência” com a verdade

Depois de o porta-voz do Sporting ter anunciado que o clube vai enviar a todos os sócios a ata da reunião de quinta-feira que resultou na marcação de uma assembleia geral para destituir Bruno de Carvalho, a mesa da assembleia geral emitiu ao final da tarde desta sexta-feira um comunicado a revelar o que se passou numa reunião anterior, a 21 de maio, avança o Record. O órgão liderado por Jaime Marta Soares, que propunha eleições no Sporting para 2 de setembro, diz que a direção pressionou elementos de outros órgãos sociais a assinar uma ata que, acusa, não correspondia à verdade.

“A mesa da assembleia geral lamenta profundamente o comportamento do conselho diretivo, incluindo a tentativa de obrigar os membros dos outros órgãos Sociais a assinar uma suposta ata da reunião anterior (21 de maio) sem qualquer correspondência com o que ocorreu no decurso da mesma", pode ler-se no documento.

“A mesa da assembleia geral lamenta também profundamente as ameaças e o ambiente intimidatório criado a que foram sujeitos os seus membros e membros demissionários do conselho fiscal e disciplinar nas próprias instalações do clube. Estes factos são inaceitáveis e não correspondem à História do Sporting Clube de Portugal.”

A meio da tarde desta sexta-feira, Fernando Correia, o novo porta-voz do clube, desafiou Jaime Marta Soares a dizer tudo o que sabe sobre Bruno de Carvalho e anunciou três sessões de esclarecimento para sócios (VER AQUI).

O comunicado da mesa da assembleia geral na íntegra

“1) Para a Mesa da Assembleia Geral é inequívoca a situação de profunda instabilidade e crescente divisão que atingiu o Clube e a necessidade de, o mais rapidamente possível, repor a normalidade e a coesão do mesmo, e considera também que apenas os Sócios têm plena legitimidade para apurar a responsabilidade por esta situação e determinar a solução mais adequada para os destinos do Clube.

2) A Mesa da Assembleia Geral não pode ignorar os inúmeros pedidos de sócios, correspondentes a milhares de votos, para a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária para destituição do Conselho Directivo.

3) Importa assinalar que a Mesa da Assembleia Geral apresentou ao Conselho Directivo uma solução que teria permitido a sua continuidade em funções até novas eleições, a realizar na data de 2 de Setembro de 2018, solução que teria evitado qualquer hiato na gestão do Clube e mais teria contribuído para limitar os danos resultantes da situação de instabilidade criada nos últimos meses.

4) A Mesa da Assembleia Geral constatou a insistente rejeição por parte do Conselho Directivo dessa solução, o que obriga à realização de uma Assembleia Geral Extraordinária visando a destituição dos membros do Conselho Directivo. Esta é a solução que mais respeita a vontade dos Sócios e mais rapidamente pode restabelecer a normalidade no e do Clube, à luz do comportamento do Conselho Directivo e a sua reiterada oposição a qualquer outra das alternativas sugeridas pela Mesa da Assembleia Geral.

5) A Mesa da Assembleia Geral lamenta profundamente o comportamento do Conselho Directivo, incluindo a tentativa de obrigar os membros dos outros Órgãos Sociais a assinar uma suposta acta da reunião anterior (21 de Maio), sem qualquer correspondência com o que ocorreu no decurso da mesma. A Mesa da Assembleia Geral lamenta também profundamente as ameaças e o ambiente intimidatório criado a que foram sujeitos os seus membros e membros demissionários do Conselho Fiscal e Disciplinar nas próprias instalações do Clube. Estes factos são inaceitáveis e não correspondem à História do Sporting Clube de Portugal. A Mesa da Assembleia Geral continuará sempre a agir no sentido de respeitar essa mesma História e promover sempre a união entre todos os verdadeiros Sportinguistas.

6) A Mesa da Assembleia Geral reitera aos Sócios que continuará a agir em prol dos superiores interesses do Clube, sempre com toda a independência e imune a qualquer tipo de pressão.”