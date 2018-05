Novo porta-voz do Sporting desafia Marta Soares a dizer tudo o que sabe de tão “vergonhoso” sobre BdC

No primeiro ato oficial como porta-voz do clube, Fernando Correia desafiou o presidente da mesa da assembleia geral (AG) a dizer tudo o que sabe, “que é tão vergonhoso”, sobre Bruno de Carvalho e informou que será entregue a todos os sócios e publicada nas plataformas do clube a ata da reunião dos órgãos sociais de quinta-feira. A direção agendou ainda para os próximos dias três sessões de esclarecimento para os sócios em Lisboa, no Porto e em Faro.

“Jaime Marta Soares pediu quinta-feira de forma reiterada uma coisa a Bruno de Carvalho: que a direção se demitisse ou que ficasse a gerir o clube por um período de 60 dias até à realização de eleições. Esses pedidos foram recusados”, começou por dizer aos jornalistas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)