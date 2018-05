Matheus Pereira, Francisco Geraldes e Carlos Mané vão integrar o plantel do Sporting na próxima época

Há poucas dúvidas a pairar sobre a próxima época, quanto a treinador e até direção, com a assembleia geral marcada para dia 23 de junho, mas já há uma certeza: Matheus Pereira, Francisco Geraldes e Carlos Mané vão integrar o plantel profissional do Sporting na próxima temporada.

Os três jogadores estiveram emprestados esta época. Matheus Pereira, com a camisola do Desportivo de Chaves, sexto classificado, foi um dos extremos mais importantes da Liga: atuou 27 jogos e marcou sete golos na equipa de Luís Castro. Francisco Geraldes, no Rio Ave de Miguel Cardoso (5.º), participou em 30 jogos do campeonato. Já Carlos Mané, emprestado ao Estugarda, não joga desde abril de 2017, depois de duas lesões graves.

O Sporting, terceiro classificado e qualificado para a Liga Europa, começa o estágio de pré-época na Suíça dia 9 de julho e fica por lá até 17. A apresentação aos sócios está agendada para 21 de julho, no Estádio José Alvalde.