Analisar a situação do Sporting e revogar os mandatos do Conselho Diretivo: os dois pontos da Assembleia Geral extraordinária de 23 de junho

Jaime Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, assinou e entregou, esta terça-feira, o documento que convoca os sócios do clube para a Assembleia Geral extraordinária que se realizará a 23 de junho.

A reunião, que acontecerá a partir das 14h, na Altice Arena, em Lisboa, terá dois pontos na ordem de trabalhos - "análise da situação do clube e prestação de esclarecimentos aos sócios", além de "deliberar (...) sobre a revogação coletiva, com justa causa", do mandato dos sete membros que ainda integram o Conselho Direito do Sporting.

Pode ler o documento, de duas páginas e assinado por Marta Soares, em baixo: