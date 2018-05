O que Bruno disse quando Godinho não aceitou a AGE em 2013: “Ditatorial e anti-democrático. Sporting é dos sócios e ninguém os calará”

A 23 de janeiro de 2013, às 00h11, Bruno de Carvalho publicou um extenso post (com um parecer jurídico incluído) na sua conta do Facebook. O texto também foi enviado às redacções.

Antetítulo: “Comunicado à Imprensa”.

Título: “O Sporting é dos sócios e ninguém os calará”.

Vivia-se um período turbulento no Sporting e BdC, um dos rostos da oposição, decidiu criticar publicamente a posição de Godinho Lopes e da direção que liderava, enquanto presidente do clube, por não aceitar a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que poderia resultar na destituição do Conselho Diretivo (CD).

Começava assim: “Face a um conjunto de manobras inqualificáveis para que a AGE do Sporting Portugal não se realizasse, vimos demonstrar toda a nossa indignação por um processo que tem tentado atirar o seu carácter essencial para segundo plano e colocado na ordem do dia dúvidas e processos de intenções, que nada interessam para este assunto. O essencial é e será sempre dar a voz aos sportinguistas e acreditar sempre na sua capacidade de decidir o que é melhor para o clube.”

O contexto em 2013 era o seguinte: o movimento “Dar Rumo ao Sporting” tinha recolhido o número necessário de assinaturas de sócios para a realização da AGE a 6 de janeiro de 2013, mas Godinho Lopes, os restantes membros do CD e a Mesa da Assembleia Geral (MAG) recusavam-se a ceder. A MAG, aliás, tinha chegado a exigir ao “Dar Rumo ao Sporting” que custeasse a AG.

Prosseguiu BdC no seu post: “Perante as notícias vindas a público e a iminência de a AGE não se realizar por falta de cumprimento daquele requisito [o dinheiro], aliada à vontade expressa e inequívoca de os sócios em quererem ser ouvidos [...] decidi [...] assegurar este montante, o que acabou por vir a acontecer. Foi com estupefacção e estranheza que observámos que foram necessários mais de 15 dias, após a entrega do requerimento por parte dos sócios para a convocação da AGE, para aferir a conformidade da documentação entregue. [...] Só pode não ter tido a celeridade exigida por lhes terem sido dadas instruções em contrário e quiçá alguma coação para que assim o fizessem , a que têm de obedecer para não verem em perigo os seus postos de trabalho, num período de tanta dificuldade económica”.

Por outro lado, Bruno de Carvalho também se manifestou contra “uma intoxicação informativa sobre a necessidade de realização, não de uma, mas duas ou até mesmo três Assembleias Gerais para os sócios se pronunciarem sobre a destituição da direcção” e alertou para as “ insinuações de eventual impugnação da AGE por parte da direção de Godinho Lopes ” que evidenciavam “um conjunto de manobras dilatórias para tentar evitar dar voz aos sócios, o que é indigno e inadmissível”.

O então candidato e rosto da oposição, que fora derrotado por Godinho Lopes numa confusa e polémica e violenta noite eleitoral, lançava, então, um repto e um aviso: “Perante este estado ditatorial e anti-democrático que se quer instaurar no Sporting Clube de Portugal, não podemos ficar calados e temos que manifestar bem alto a nossa indignação. Na AGE, os sócios decidirão aquilo que entenderem o que é melhor para o clube, assim lhes seja dada a oportunidade, que por direito próprio é sua”.

E agora?

Corta para 2018 e, hoje, o contexto é este: a Mesa da Assembleia Geral assegura já ter recolhido o número de assinaturas exegíveis para a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, já fez o pedido de meios aos serviços do clube para a realização da mesma – só que a disponibilização dos meios depende da vontade do Conselho Diretivo que, até ver, ainda não deram resposta à MAG.

Pelo contrário, o CD assegurou ter um ponto de vista contrário na noite de segunda-feira passada, numa nota enviada à imprensa: “Sendo que, estando ou não demissionária, a MAG não o pode fazer. Assim, os serviços do Sporting CP prestarão o apoio técnico quando forem verificados os pressupostos legais para a realização da AG; quando forem verificadas as assinaturas que constam no requerimento e que nunca foram mostradas; quando for efectuado o depósito em conta, por parte dos requerentes, para garantir os custos dessa mesma AG”.

Há vários custos relacionados com uma AGE: o aluguer do espaço, a disponibilização de funcionários, a lista de sócios com quotas em dia e a segurança, são alguns deles.

O argumento de BdC é simples: Jaime Marta Soares, presidente da MAG, está demissionário porque isso foi veiculado em vários meios de comunicação social; como tal, Jaime Marta Soares não tem poder para convocar uma AGE; e, por isso, quem tem de ‘bancar’ a AGE, a ter lugar na Altice Arena a 23 de junho, são os “requerentes”.