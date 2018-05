Aqui estão os nomes da Comissão de Fiscalização do Sporting

Henrique Monteiro, João Duque, António Santos, Luís Pinto de Sousa e Rita Garcia Pereira. Estes são os nomes escolhidos pela Mesa da Assembleia Geral do Sporting para a Comissão de Fiscalização do clube, sabe o Expresso.

Os membros desta comissão, cuja designação foi anunciada esta semana por Jaime Marta Soares e contestada pelo Conselho Diretivo do clube, vão exercer as funções que cabem ao Conselho Fiscal e Disciplinar, que se encontra demissionário.

Será constituída por Henrique Monteiro, jornalista e antigo diretor do Expresso e atual diretor editorial adjunto do Grupo Impresa; João Duque, professor catedrático em finanças e gestão financeira e colunista do Expresso; pelo advogado António Santos; por Luís Pinto de Sousa, investigador do Instituito de Ciências Sociais e coordenador responsável pela Rede de Investigação sobre Agências Anti-Corrupção e, para finalizar, por Rita Garcia Pereira, advogada especializada em direito do trabalho.