As 34 páginas que justificam a rescisão de Rui Patrício: “Vocês são uns meninos mimados, eu sou o presidente, eu faço o que eu quiser”

Fim da linha. Rui Patrício enviou, esta sexta-feira, a rescisão unilateral do contrato que o ligava ao Sporting, alegando justa causa, depois de ter sido colocada em causa a sua "segurança e integridade física", fazendo-o "temer pela vida".

Rui Patrício alega foram violados os seus direitos "de forma grave, culposa e reiterada", assim como posta em causa a sua "dignidade pessoal e profissional, quer de forma direta quer indireta, através do condicionamento do grupo de trabalho".

Condicionamento que, alega o capitão do Sporting, foi culpa de Bruno de Carvalho. "A partir de janeiro do corrente ano o presidente começou a colocar uma pressão inaceitável em todos os jogadores e na equipa, insinuando que os maus resultados seriam resultado da falta de profissionalismo dos jogadores", lê-se no documento.

A comprová-lo, Patrício apresenta várias mensagens de Whatsapp enviadas por Bruno de Carvalho aos capitães e aos jogadores, que diz serem de "crítica e ataque permanente, por isto ou por aquilo".

Leia a carta na íntegra: