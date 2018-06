Já seguem o exemplo do capitão: Daniel Podence rescindiu

Horas depois de Bruno de Carvalho confirmar, oficialmente, que Rui Patrício apresentou a rescisão unilateral do contrato que o liga ao Sporting - e de ser conhecida a carta com que o, agora, ex-capitão dos leões, comunicou a decisão ao clube -, Daniel Podence seguiu-lhe o exemplo. O avançado também já enviou a sua carta para rescindir unilateralmente a ligação com o clube de Avalade, sabe a Tribuna Expresso.

Podence tem 22 anos e passou a última dúzia no Sporting. Fez 31 jogos na equipa principal, não tendo marcado qualquer golo, apesar de terminar esta época com três assistências no campeonato.

A temporada do internacional sub-21 português resumiu-se a 20 partidas feitas, em parte, devido a uma fratura sofrida no pé esquerdo, em fevereiro, num jogo-treino realizado entre a equipa principal do Sporting e a equipa B.