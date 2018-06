“O capitão certo, no lugar certo” - Miguel Maia tem 47 anos e renova por mais uma época com o Sporting

“O capitão certo, no lugar certo. E assim continuará, pelo menos por mais uma época”. O capitão a que alude o comunicado do Sporting desta segunda-feira não é Rui Patrício, que há três dias bateu com a porta sem retorno à vista, mesmo que Bruno de Carvalho tenha dado ao guarda-redes acossado sete dias para reconsiderar a decisão unilateral. O timoneiro que afirma ser “um orgulho imenso continuar de leão ao peito” é Miguel Maia, o super-voleibolista que aos 47 anos renovou contrato pelo menos por mais uma época.

Em comunicado, o veterano campeão do Sporting e ex-atleta olímpico lembra que a equipa de volei fez uma “uma época fantástica” ao devolver o título ao clube 23 anos depois. Imune à saga de deserções por justa causa do futebol leonino, o voleibolista que representou a Académica e o Sporting de Espinho confessa-se do Sporting CP do coração, prometendo dar tudo - “com toda a dedicação e devoção” - para que o clube revalide o título de campeão nacional.

Além de agradecer todo o apoio que os adeptos lhe dão, Miguel Maia avança desde já os objetivos da próxima temporada: “Pode-se esperar uma equipa forte, ao exemplo daquilo que aconteceu este ano. Uma equipa trabalhadora e que vai defender as cores do Sporting CP até ao último ponto ou ao último jogo. É nesse sentido que vamos trabalhar”, afiança o voleibolista que representou o Sporting entre 1991 e 1994 e ficou, com João Brenha, por duas vezes à beira do pódio (quarto lugar) no volei do praia nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996 e em Sidney, no virar do século.