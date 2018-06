Demitiu-se o administrador da SAD que negociou a transferência falhada de Patrício para o Wolverhampton

Guilherme Pinheiro, administrador da SAD, apresentou a sua renúncia ao Sporting que, por sua vez, comunicou esta saída à CMVM.

O nome de Guilherme Pinheiro foi falado nos últimos dias por ter sido este quem negociou, em nome do Sporting, a transferência falhada de Rui Patrício para o Wolverhampton. O negócio acabou por não se concretizar e há versões diferentes, e públicas, sobre o que aconteceu - o Sporting diz que a Gestifute pediu sete milhões de um bolo de €18 milhões; a Gestifute garante que a saída estava praticamente acertada, mas que Bruno de Carvalho exigiu dois milhões à última hora.

Em baixo, o comunicado do Sporting enviado à CMVM.

“A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado da renuncia apresentada pelo Senhor Dr. Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro ao cargo de Administrador da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD.

Lisboa, 6 de Junho de 2018”