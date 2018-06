Bruno de Carvalho anuncia processos a Rui Patrício e Podence

Bruno de Carvalho anunciou este sábado que pretende processar Rui Patrício e Podence, jogadores que já apresentaram rescisões com o Sporting. Para o presidente do clube de Alvalade, estas rescisões "representam um crime gravíssimo de difamação e calúnia que não vai ser deixada em claro", pelo que os atletas "estarão a braços um processo crime pelas acusações inacreditáveis que fizeram e que terão de provar em sede de processo cível".

Num comunicado divulgado na sua conta de Facebook, o presidente do Sporting deixa ainda recados aos restantes jogadores, garantindo estar "farto de chantagens de alguns advogados e agentes" e não ter intenção de negociar renovações ou vendas até 15 de junho. "Por isso, se querem chantagear com rescisões, rescindam já, pois nunca vos será dada razão e eu não cederei a chantagens".

Outro desafio é deixado aos "putativos candidatos" a "tomar" a presidência do Sporting: Bruno de Carvalho diz esperar que avancem e assumam as suas candidaturas. E deixa nomes: " Álvaro Sobrinho para dono da SAD com Ricciardi, Varandas, Figo, Pedro Baltasar, Poiares Maduro, Dionísio Castro, Rogério Alves, Pedro Madeira Rodrigues... E mais vão surgir", garante. E remata: "Chega de novelas e chantagens"!