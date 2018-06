William, Gelson e Bruno Fernandes já enviaram os pedidos de rescisão

Depois de Rui Patrício e Daniel Podence, três dos melhores jogadores do Sporting seguiram-lhes o exemplo. William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes enviaram os seus pedidos de rescisão de contrato ao clube de Alvalade, à Federação Portuguesa de Futebol, à Liga de Clubes e ao Sindicato de Jogadores Profissionais, confirmou a Tribuna Expresso, junto fonte oficial dos leões. Contas feitas, são já cinco os futebolistas da equipa principal que deram andamento aos processos de rescisão.

A decisão dos três jogadores surge um dia após Bruno de Carvalho escrever no Facebook, dirigindo-se aos jogadores, que "se querem chantagear com rescisões, rescindam já, pois nunca vos será dada razão". Eis um excerto da publicação que o presidente do Sporting redigiu:

"Farto de chantagens de alguns advogados e agentes. O Sporting CP, enquanto eu for Presidente, não vai negociar nenhuma renovação ou venda - a não ser as já previstas - até 15 de Junho. Por isso, se querem chantagear com rescisões, rescindam já, pois nunca vos será dada razão e eu não cederei a chantagens. Se é para fazer, façam já, e, em termos legais, cá estaremos para defender a verdade e o Sporting Clube de Portugal. Se não é isso que querem, mandem parar os vossos advogados e agentes;

5. As rescisões já apresentadas, representam um crime gravíssimo de difamação e calúnia que não vai ser deixada em claro, pelo que, para além das questões desportivas e de indemnização ao Clube, ainda estarão a braços um processo crime pelas acusações inacreditáveis que fizeram e que terão de provar em sede de processo cível;"

Em teoria, uma vez completados estes processos de rescisão, o Sporting deixará de ter jogadores portugueses no Campeonato do Mundo: além de Rui Patrício, também William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes estão com a seleção nacional.

E, olhando para os respetivos valores de mercado de cada um, os leões poderão ficar sem os eventuais lucros que teriam com a venda destes futebolistas. Segundo o site Transfermarkt, os cinco jogadores que já enviaram os pedidos estão avaliados, em conjunto, em 95,5 milhões de euros.

Os valores de mercado dos cinco futebolistas que já rescindiram:

Rui Patrício: €16

Daniel Podence: €4.5

William Carvalho: €25

Gelson Martins: €30

Bruno Fernandes: €20