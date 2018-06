Bruno de Carvalho publica mensagens trocadas com Gelson e Bruno Fernandes

Depois da conferência de imprensa de segunda-feira à noite, Bruno de Carvalho volta ao ataque, agora no Facebook, porque "vivemos num mundo de enganos que necessitam de verdades", justifica.

Esta terça-feira, o presidente do Sporting publicou mensagens trocadas com Gelson Martins, Bruno Fernandes e Gunther Neuhaus, empresário de Bas Dost - três dos jogadores que rescindiram contrato com o Sporting, alegando justa causa.

"Serviços continuam prontos para receber qualquer pedido de AG destitutiva e nós prontos para receber as cartas, em conformidade com o que mencionei ontem, dos 6 jogadores que rescindiram, para pedirmos demissão imediata", acrescentou.