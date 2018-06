Guia para perceber o caso das rescisões no Sporting. E porque é que os tribunais têm decidido a favor dos jogadores

1. Um jogador de futebol pode rescindir unilateralmente um contrato com o clube?

Pode. Mas o caso será sempre analisado por um tribunal, que irá decidir se houve ou não motivos válidos para a quebra do contrato. “Para não incorrer no pagamento de uma indemnização pecuniária, deverá a rescisão ocorrer com justa causa”, explica o advogado e professor de Direito desportivo Lúcio Miguel Correia. Ou seja: têm de existir “factos que permitam imputar ao clube o incumprimento grave e culposo dos deveres contratuais”, acrescenta o advogado Valter Monteiro.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)