Sporting anuncia novo treinador na próxima semana (e já confirma dois nomes)

Entre 18 e 24 de junho de 2018. É nessa semana que se saberá quem será o próximo treinador do Sporting, sucedendo no cargo a Jorge Jesus, que rescindiu amigavelmente com o clube e rumou ao Al-Hilal, na Arábia Saudita.

Em comunicado, o clube liderado por Bruno de Carvalho garante que a equipa técnica será "apresentada na próxima semana, sendo que Nélson e Tiago, treinadores de guarda-redes, se mantêm", acrescentam.

Relativamente à equipa médica, que ficou desfalcada após a demissão do médico Frederico Varandas e de outros fisioterapeutas, o club esclarece que serão apresentados "novos elementos na sexta-feira" e que Carlos Mota se mantém como enfermeiro da equipa principal, tal como o chefe de cozinha e os nutricionistas do grupo.

O comunicado do Sporting na íntegra

"Informações sobre equipas A seniores masculina e feminina, sub-23 e restantes escalões de formação (Academia e EUL)

Algumas informações importantes ao Universo Sportinguista sobre equipas A seniores masculina e feminina, sub-23 e restantes escalões de formação (Academia e EUL):

1. Equipa técnica apresentada na próxima semana, sendo que Nélson e Tiago, treinadores de guarda-redes, se mantêm;

2. Equipa médica para a equipa principal, sub-23, escalões de formação e futebol feminino completas - médicos, cirurgiões, fisiatras, fisioterapeutas, enfermeiros - apresentados os novos elementos na sexta-feira;

3. Sobre equipa médica da equipa principal masculina:

Carlos Mota mantém-se como enfermeiro da equipa principal; Toda a equipa de nutricionistas da SAD e Clube se mantém, chefe de cozinha da equipa principal mantem-se;

Nota importante: Departamentos médicos e nutricionista das modalidades e Gabinete Olímpico mantém-se;

4. Gabinete de roupeiros da equipa principal e Sub-23 totalmente mantido."