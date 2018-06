Rúben Ribeiro rescinde, Battaglia anunciado como o próximo. “O que andam a prometer a estes atletas que estão a arruinar as suas carreiras?”

Esta quinta-feira, que marcou o arranque do Campeonato do Mundo na Rússia, o Sporting recebeu mais mais uma rescisão de contrato: Rúben Ribeiro é o sétimo atleta do clube a demonstrar a intenção de sair de Alvalade. “O Jogo” avançou ainda que Rodrigo Battaglia também rescindiu. Rui Patrício, Daniel Podence, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes e Bas Dost já o tinham feito. Os passes destes oito jogadores, de acordo com as estimativas do site de referência Transfermarkt, estão avaliados em 105,5 milhões de euros.

Bruno de Carvalho (BdC) não demorou muito a responder à decisão do ex-jogador do Rio Ave, anunciada à hora de almoço. “Rúben Ribeiro mandou a carta de rescisão!”, escreveu na sua conta no Facebook, informando que as (então) sete rescisões recebidas recorreram todas à mesma minuta. “Isto está numa loucura total. Vale tudo. O que andam a prometer a estes atletas que estão a arruinar as suas carreiras? Que tristeza o que estão a fazer ao SCP.” Na mesma publicação, o presidente do Sporting publicou mensagens trocadas com Rúben Ribeiro no WhatsApp: “Mensagens trocadas entre mim e ele que não deixam qualquer dúvida de não existir justa causa de nada”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)