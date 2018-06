Elsa Tiago Judas, a agente nº1 de Bruno de Carvalho

Era uma perfeita desconhecida para a maioria dos sportinguistas - pelo menos, para os que não seguem com a exigida atenção o canal do clube, onde começou a dar cartas como comentadora. Chegou à ribalta pela mão de Bruno de Carvalho, embora poucos sejam capazes de descortinar em que momento é que nasceu ligação tão estreita - afinal, os dois só se terão conhecido pessoalmente em março deste ano. Seja como for, o presidente do Sporting não teve dúvidas em escolhê-la para presidir à comissão transitória, por estes dias transformada no centro do turbilhão em que se tornou o clube. Quem a conhece não tem dúvidas em afirmar que é pessoa certa no lugar certo. E não necessariamente pelos melhores motivos.

“Elsa Judas sempre foi uma fanática pelo Sporting. A tal ponto que sempre que o Benfica perdia, não se cansava de chatear os colegas. Com ela, é assim: primeiro, o Sporting; em segundo, o Sporting; e em terceiro, o Sporting. Só depois os outros”, conta ao Expresso uma fonte que trabalhou bem de perto com a advogada na Câmara de Sintra, quando Elsa Judas era assessora jurídica de Fernando Seara.

