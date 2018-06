Mihajlovic chegou para treinar o Sporting. "Venho para fazer compras. Não falo inglês, apenas italiano"

Depois do êxodo de Jesus para a Arábia Saudita, o Sporting correu por fora para convencer um treinador a comandar o plantel do clube de Alvalade, quando tudo ainda está em rebuliço. Sinisa Mihajlovic, sérvio de 49 anos, chegou no domingo, já perto da meio-noite, a Lisboa para assinar pelo Sporting, contam o “Record” e a “Bola” esta segunda-feira.

O nome do sérvio já havia sido badalado na semana passada, depois de ter vindo a público que tanto Sá Pinto como Scolari rejeitaram propostas para assumir o controlo do balneário do Sporting.

Questionado pelos jornalistas à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, Mihajlovic disse, de forma irónica, que vinha a Lisboa “às compras”.

Segundo o “Record”, o novo treinador do Sporting, que estava sem clube desde que fora despedido dos italianos do Torino no início do ano, deverá ser apresentado esta segunda-feira depois de assinar um contrato de três temporadas.

Desde que se saiu dos relvados Sinisa Mihajlovic fez carreira como treinador quase sempre em Itália. Passou pelo Bolonha, o Catania, a Fiorentina, o AC Milan e, nas últimas três temporadas, o Torino.