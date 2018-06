Sporting. Comissão executiva e conselho diretivo dizem que estádio pertence à SAD e avançam com queixas-crime e providências cautelares

Depois do comunicado da comissão de gestão do Sporting, a comissão executiva e o conselho diretivo publicaram também eles um documento em jeito de resposta. Num dizem que o estádio pertence à SAD, por isso a comissão de gestão não tem direito a entrar; no outro texto informa-se que será interposta uma providência cautelar contra a legitimidade da comissão de fiscalização nomeada por Jaime Marta Soares, o presidente da mesa da assembleia geral, a quem o comunicado se refere como “comendador”.

“A comissão executiva da Sporting SAD espera que, de futuro, as autoridades judiciais não venham a atropelar decisões que foram tomadas livremente pelos associados em conformidade com os estatutos”, escreve aquele órgão social, relativamente à recusa da utilização do espaço do estádio por parte da comissão de gestão.

Já o conselho diretivo informa que avançará com queixas-crime por calúnia e difamação e que chegaram ao conselho diretivo cópias de duas providências cautelares de grupos de associados contra a legitimidade do “comendador” Jaime Marta Soares.

O comunicado do conselho diretivo do clube:

Em nome da transparência e do compromisso, sempre assumido, de prestação de informação total aos Sócios do Sporting Clube de Portugal comunicamos o seguinte:

1 – Os membros do Conselho Directivo do Sporting CP interpuseram uma providência cautelar contra a legitimidade da Comissão de Fiscalização nomeada pelo comendador Jaime Marta Soares;

2 – O Presidente do Conselho Directivo do Sporting CP interpôs uma providência cautelar contra a legitimidade da Comissão de Gestão nomeada pelo comendador Jaime Marta Soares;

3 – Estão também a ser ultimadas queixas-crime por calúnia e difamação contra os elementos demissionários da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e Disciplinar, do Conselho Directivo e contra os elementos da Comissão de Fiscalização e da Comissão de Gestão nomeadas pelo comendador Jaime Marta Soares;

4 – Além destas acções, um grupo de Associados do Sporting CP fez chegar ao Conselho Directivo cópias de 2 providências cautelares contra a legitimidade do comendador Jaime Marta Soares bem como os actos por si praticados, e no sentido de o obrigar, assim como aos restantes membros da MAG que se demitiram, a assinarem toda a documentação necessária ao registo dos Estatutos e do Regulamento Disciplinar votado e aprovado pelos Sócios na Assembleia Geral de 17 de Fevereiro de 2018;

5 – O mesmo grupo de Associados fez também chegar ao Conselho Directivo cópia de um requerimento enviado ao comendador Jaime Marta Soares no sentido de, por um lado, garantir aos Sócios a fidedignidade e transparência dos resultados da AG de dia 23 e, por outro, assumir desde já o compromisso de respeito total e integral da vontade dos Sócios caso seja votada a não destituição do Conselho Directivo e se, neste quadro, retiram como ilação política que está a ser votada a sua saída imediata das putativas funções que exercem parando de imediato com todos os processos, de modo a que o Conselho Directivo possa trabalhar em paz, e possa ser convocada a AG para aprovação do Orçamento e Relatório de Actividades, assim como, convocar a AG eleitoral a 21 de Julho para eleger a nova Mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal e Disciplinar.