Segurança reforçada para o dia mais importante da vida recente do Sporting

Quando o Sporting joga com Benfica ou FC Porto tomam-se medidas de segurança especiais. Chamam-lhe “jogos de alto de risco”, pois a paixão e a rivalidade às vezes resvalam para o lado errado do desporto. Este sábado, na assembleia geral do clube que andou, desandou e voltou a andar, será igual: a reunião de sócios que vai definir o fado do Sporting será de alto risco, com segurança musculada garantida pela PSP.

Os sócios votam se querem destituir ou não Bruno de Carvalho (BdC), o presidente que está no segundo mandato depois de ter sido reeleito em março de 2017 com 86% dos votos, naquelas que foram as eleições mais concorridas de sempre em Alvalade.

