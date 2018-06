Bruno de Carvalho foi destituído da presidência do clube. E agora?

01h34 Bruno de Carvalho encontra-se fora da Altice Arena a conversar numa roda de sócios apoiantes. A polícia está atenta aos acontecimentos.

01h21 Aqui estão as votações discriminadas por mesas, uma a uma, onde se percebe que Bruno de Carvalho perdeu em todas as categorias, mesmo naquelas onde supostamente teria a maior franja de apoio - os sócios com menos tempos de "casa".

00h55 Resultados oficiais: 71% dos votantes quiseram a destituição de Bruno de Carvalho, contra os 29% que queriam a manutenção do status quo. O anúncio foi feito por Jaime Marta Soares e, acto contínuo, os cerca de 150 adeptos que se mantiveram dentro Altice Arena em apoio a BdC, saíram do pavilhão.

00h17 Consumada a queda de Bruno de Carvalho e, por arrasto, do Conselho Diretivo, o próximo passo no futuro do Sporting será dado noutras eleições para um Novo Conselho Diretivo, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal e Disciplinar. Estas acontecem a 8 de setembro, como Jaime Marta Soares afirmou ainda hoje. À pergunta que se coloca - pode Bruno de Carvalho recandidatar-se? - a resposta é: sim.

Metáforas complexas com a anatomia humana, o dia de Belfodil ou o anúncio de uma gravidez: os cinco anos e três meses de BdC

00h09 Daniel Oliveira, antigo apoiante de Bruno de Carvalho, congratulou-se com a destituição de Bruno de Carvalho. "A democracia venceu a arbitrariedade"

23h52 Bruno de Carvalho foi destituído da presidência do Sporting. A informação está a ser avançada pela generalidade dos meios de comunicação. Recorde-se que Bruno de Carvalho garantiu em entrevistas que "nunca mais poria os pés" no Sporting caso os sócios votassem a sua destituição.

23h37 Update: SIC Notícas avança que resultados provisórios dão 69% favoráveis à destituição de Bruno de Carvalho.

23h18 Entretanto, há um reforço policial dentro da Altice Arena, onde decorre a contagem dos voto. De acordo com informações recolhidas pela Tribuna Expresso, Bruno de Carvalho está visivelmente nervoso e agitado.

22h52 As primeiras projeções dão conta de uma percentagem favorável à destituição de Bruno de Carvalho. O valor avançado por SIC, TVi e CM dão a seguinte diferença: 65% - 35%, quando estão contabilizados os votos entre as mesas 7 e 21.

20h28 Neste momento, as filas à volta do Altice Arena terminaram. Bruno de Carvalho votou na AG destitutiva e os restantes sócios que lá estão ainda vão exercer o seu direito de voto. Jaime Marta Soares foi o último votante, as urnas estão fechadas. Que comece a contabilidade.

19h47 Daniel Sampaio, antigo apoiante de Bruno de Carvalho, disse à TVi24 que o presidente "devia ter-se demitido", apesar de ter feito "um excelente trabalho no primeiro mandato"

19h11 Bruno de Carvalho entrou no Altice Arena. Isto é um volte-face na decisão do presidente que sempre disse que não compareceria na AG. A informação é confirmada pelo departamento de comunicação do Sporting. Falta menos de uma hora para o fecho das urnas.

19h08 Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República e sócio do Sportin, enviou uma declaração à Lusa. "Já votei e estou convicto de que o Sporting vai ultrapassar a sua maior crise de sempre".

18h39 Segundo informações recolhidas pela Tribuna Expresso, já 14 mil pessoas entraram na Altice Arena para votar nesta Assembleia Geral destitutiva.

18h18 A Tribuna Expresso sabe que Álvaro Sobrinho foi alvo de tentativa de agressão. A informação é avançada por fonte próxima do presidente da Holdimo. "Tentaram agredir, tentaram. Este é um momento difícil". A PSP entrou em acção para proteger Álvaro Sobrinho e os homens que o acompanhava. Segundo a mesma fonte, Sobrinho e a sua entourage não conseguiram votar. À TVi, Álvaro Sobrinho diz que "Bruno de Carvalho já não conta nada para o Sporting e é um manipulador nato"

18h09 Off topic: Jorge Jesus, de saída para o Al Hilal, é apanhado no aeroporto e diz que vai sentir saudades "da família e dos amigos, mas trabalho é trabalho". "Não é um projeto para muitos anos, vou voltar rapidamente a Portugal. Espero que tudo se resolva no Sporting. Estive três anos com orgulho no Sporting. O Sporting vai ter futuro. Agora, vou com o mesmo sentimento e vontade de vencer. Do que é que não vou sentir falta? Não sei. Espero que os jogadores escolham o melhor para eles, como eu escolhi o melhor para mim, que foi sair de Portugal"

18h02 De volta ao contador BdC: o presidente do Sporting fez o 24.º post sobre a AG do Sporting na qual decidiu não marcar presença - fisicamente, diga-se. Bruno de Carvalho volta a chamar mentiroso a Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral. É a quarta vez que o faz desde que começou o seu "AO MINUTO".

17h50 José Eduardo, antigo apoiante de Bruno de Carvalho: "Fomos apoiantes, deixámos de o ser. É preciso é respeitar a decisão dos sócios. Acho que há uma grande, grande maioria que não quer continuar com este Conselho Diretivo".

17h37 Vicente Moura, vice-presidente que abandonou a direção do Sporting e, por inerência, Bruno de Carvalho, teceu algumas críticas ao presidente do clube em declarações à TVi: "Isto fez mal ao clube, aos atletas, à presidência do clube e até ao país. Não é saudável o país estar a ver isto. Acho que daqui vai sair uma voz firme para aquilo que o Sporting quer. Temos de resolver os problemas financeiros e espero que amanhã haja paz. Não conheço este Bruno de Carvalho, está a prejudicar o Sporting. Mudou a forma como ele via as coisas: as pessoas são eles e as suas circunstâncias. Ele era humilde e passou a ser o presidente, o presidente, o presidente. O Sporting não é de ninguém, é dos sócios"

17h26: "Esperava que os sócios viessem em massa e foi isso que aconteceu", disse Pedro Santana Lopes, antigo presidente do Sporting aos microfones da TVi

17h08 Se Bruno de Carvalho for destituído, as novas eleições estão marcadas para 8 de setembro, um sábado. O anúncio foi feito por Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral. Este é o take da Lusa: "O Sporting vai ter eleições para os órgãos sociais em 08 de setembro, anunciou hoje o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube, Jaime Marta Soares. O anúncio foi feito em resposta a um sócio durante a Assembleia Geral (AG) em que se vota a destituição ou a continuidade do Conselho Direticvo (CD) do Sporting, liderado por Bruno de Carvalho. Marta Soares esclareceu que, se os sócios aprovarem hoje a continuidade de Bruno de Carvalho, o ato vai servir para eleger uma nova MAG e um novo Conselho Fiscal e Disciplinar (CDF). Caso os sócios votem pela destituição do CD, as eleições decorrerão para eleger estes três órgãos do Sporting".

16h57 Álvaro Sobrinho, dono da Holdimo, o segundo maior accionista do Sporting, tem pedido publicamente uma mudança de rumo em Alvalade.: "Precisamos de um Sporting forte e fiável. É importante votar num novo modelo e numa nova gestão. Bruno de Carvalho devia estar aqui para votar também. O número de pessoas aqui é significativo: querem uma mudança. Na vida nada é irreversível. Espero que a votação seja contundente para mudar para melhor. As pessoas têm a liberdade para dizer o que pensam".

16h47 Frederico Varandas, antigo médico do Sporting e proto-candidato a futuras eleições, disse à entrada do Altice Arena que estava ali para votar pela destituição de Bruno de Carvalho. "Infelizmente, estou aqui porque Bruno de Carvalho não quis eleições. Assim que for votada a destituição, quero eleições".

16h37 Rogério Alves, advogado e opositor a Bruno de Carvalho: "É um dia lindo, o clube é dos sócios e os sócios estão aqui. Estamos em paz. É um dia para arquivar os antagonismos, respeitando as escolhas. Temos de aprender a respeitar a vontade da maioria. Quem ganhar tem de ser respeitado. Se Bruno de Carvalho ganhar será o meu presidente. Sou um sócio do Sporting como qualquer outro, há 41 anos, e só não sou há mais tempo porque a minha família não tinha dinheiro para pagar quotas. As coisas não passam com um estalar de dedos. Somos um país livre".

16h14 Entretanto, Bruno de Carvalho já vai no ponto 20 do seu minuto a minuto na sua conta do Facebook que rivaliza com os lives dos jornais. BdC, naquela (ler AQUI) entrevista ao Expresso, confessou que chegou a pensar ser jornalista.

15h55 As filas para a votação são intermináveis e começam bem fora do pavilhão Altice Arena, ultrapassando mesmo o Pavilhão de Portugal. A participação dos sócios é massiva neste dia em que se decide o futuro do Sporting.

15h49 - Entretanto, no lugar do costume, Bruno de Carvalho acusa Jaime Marta Soares de mentir. Desta vez, sobre o número de votos (3.500) de sócios que assinaram a petição para pedir a destituição de BdC.

15h47: "A vossa democracia deixa muito a desejar", diz Jaime Marta Soares aos sócios que assobiam um orador que pede a demissão de Bruno de Carvalho.

15h42 - Mário Machado, antigo líder da Frente Nacional, sportinguista e candidato à liderança da Juve Leo, à TVI: "Só no último segundo é que vou decidir. Quero ouvir as opiniões deles. Sou demasiado fanático, tenho 10 votos e não me quero arrepender. Estou indeciso".

15h36 - Pedro Madeira Rodrigues, candidato derrotado por Bruno de Carvalho nas últimas eleições às televisões: "Hoje não interessa a minha recandidatura ou não. Não interessa para nada."

15h35 De acordo com informações recolhidas pela Tribuna Expresso, as votações já começaram e já oito discursos foram feitos por sócios que requereram este direito. Seis deles a favor de Bruno de Carvalho, dois contra Bruno de Carvalho. Ouvem-se muitos insultos a Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral.

15h32- Estamos em direto da AG do Sporting que decide o futuro da liderança do clube: os sócios, neste momento, estão a votar a favor ou contra a destituição de Bruno de Carvalho. O presidente do Sporting está muito ativo no Facebook, publicando vídeos atrás de vídeos filmados de dentro da Altice Arena onde decorre a reunião magna. Curioso: nem o presidente nem os restantes elementos do Conselho Diretivo do Sporting se encontram presentes.