A lição ainda não acabou

Não foi pela importância que, mal ou bem, o futebol tem na vida portuguesa que a crise do Sporting tomou conta de grande parte do espaço mediático. Eu próprio, que sempre fiz questão de separar o espaço de análise política a que aqui me dedico das minhas opiniões sobre o futebol, já escrevi três ou quatro vezes sobre o assunto nas edições diárias e semanais do Expresso. Porque há, como sublinhei AQUI, uma dimensão política e cívica nesta crise. Ela dá-nos, se tivermos o cuidado de sublinhar o que é muito particular ao mundo dos clubes, imensas pistas sobre o que o futuro nos pode reservar na política. Espero, no entanto, que este venha a ser o último texto que aqui escrevo sobre o Sporting. Seria sinal de normalização.

No sábado os sócios do Sporting puseram ponto final ao mandato de um presidente que se barricou dentro do clube, não permitindo que acontecesse o que era óbvio para quase todos os observadores, participantes ou não: uma clarificação que permitisse uma relegitimação do seu poder ou a sua saída. Teimou em ignorar a mudança radical de circunstâncias (criadas por si) que, como se viu, reduziram drasticamente a sua base de apoio.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)