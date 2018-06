Depois da destituição de Bruno de Carvalho, Sporting ganha 9,86% em bolsa

Após mais de 71% dos sócios do Sporting terem votado este sábado a destituição de Bruno de Carvalho do cargo de presidente, as ações do clube abriram esta segunda-feira em terreno positivo.

Por volta das 10h30, estavam a subir 9,86% para 78 cêntimos. As ações do clube leonino estão a subir há três sessões consecutivas.

Apesar da valorização dos títulos do Sporting Clube de Portugal, foram apenas transacionadas 100 ações. Nos últimos seis meses, a média diária tinha sido de 1.935.

Na assembleia-geral de sábado os sócios do clube aprovaram com 71,36% dos votos (contra 28,64%) a destituição de Bruno de Carvalho, o primeiro presidente destituído na história do Sporting. Bruno de Carvalho é temporariamente substituído por José Sousa Cintra.

Embora numa primeira fase tenha dito que não iria recandidatar-se, depois de saber da nomeação de Sousa Cintra para presidente da SAD mudou de ideias. Este domingo, anunciou na sua página do Facebook que vai impugnar o resultado da assembleia-geral e candidatar-se à presidência do clube.