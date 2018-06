Funcionários já foram avisados: Bruno de Carvalho está impedido de entrar nas instalações do Sporting

Adeus, Bruno de Carvalho. O ex-presidente da SAD do Sporting já não poderá entrar nas instalações do clube e os funcionários não deverão obedecer a quaisquer ordens do ex-Conselho Diretivo, segundo um comunicado distribuído esta segunda-feira pelos trabalhadores.

Para além de Bruno de Carvalho, também José Quintela, Alexandre Godinho Luís Roque e Luís Gestas ficam também proibidos de entrar nas instalações do Sporting e da SAD dos leões.

No comunicado destinado aos trabalhadores, atletas e prestadores de serviços do clube, é ainda pedido que se "abstenham de receber e cumprir quaisquer ordens, instruções ou pedidos provenientes" de Bruno de Carvalho e dos restantes membros do antigo Conselho Diretivo, cujo mandado foi revogado.

Bruno de Carvalho foi destituído da presidência pelos sócios, no sábado. Em entrevista à SIC, o ex-presidente do Sporting admitiu que aceitou as eleições de 8 de setembro e que vai concorrer ao cargo, deixando "as pessoas decidirem".

Reconheceu culpa nos resultados de sábado e disse que seria absurdo despedir o novo treinador, Siniša Mihajlović.

Através do Facebook, Bruno de Carvalho anunciou na madrugada de domingo que iria impugnar a assembleia geral de sábado. Contudo, a publicação foi editada esta segunda-feira, retirando essa intenção.