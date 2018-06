UniroSporting. Frederico Varandas apresenta candidatura contra cultura do ódio

Dois dias após a destituição de BdC e da sua direção por mais de 71% dos votos, Federico Varandas vai apresentar, amanhã, a sua candidatura à liderança do Sporting Clube de Portugal. A formalização ao ato eleitoral de 8 de setembro, que a manter-se o ritmo de protocandidtos promete ser bastante concorrido, terá lugar pelas 13h30, no Hotel Santa Marta, em Lisboa.

O médico e militar que bateu com a porta após a derrota da equipa de Jorge Jesus no final da Taça de Portugal, inconformado com a invasão de Alcochete, as lágrimas amargas dos jogadores e a visão de sócios contra sócios, corre com o lema #Unir o Sporting e o desejo de acabar com a cultura de ódio fomentada por Bruno de Carvalho, que apesar da esmagadora derrota recusa sair de cena.

Além de Dionísio Castro, o presidente deposto, depois de amuar e declarar que nunca mais poria os pés em Alvalade, já reiterou esta segunda-feira que irá de novo a votos, embora tenha desistido - por agora ou definitivamente? - de impugnar a Assembleia Geral de sábado.